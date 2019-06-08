وزير الخزانة الأمريكى: الباب مفتوح لمزيد من المفاوضات التجارية مع الصين

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أبدى وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم السبت، انفتاح واشنطن على إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول نزاعهما التجارى الجاري، مؤكدا أن أى اتفاق لن يُبرم قبل لقاء رئيسى البلدين بنهاية هذا الشهر.

وحذر منوتشين، على هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين فى اليابان، من أن بلاده ستواصل الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفقا لما نقلته صحيفة (جابان توداي) اليابانية عبر موقعها الإلكترونى.

وقال "نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي، إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التى نواصل التفاوض عليها، فسيكون هذا رائعا وإذا لم يرغبوا فى ذلك، كما قال الرئيس، فسنواصل فرض الرسوم".

وتوقع وزير الخزانة الأمريكى تحقيق تقدم رئيسى فى اللقاء بين الرئيسين الأمريكى والصينى خلال قمة قادة مجموعة العشرين، موضحا أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزى الصينى يى قانغ على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين فى مدينة فوكوكا غربى اليابان.

وأضاف الوزير الأمريكى أننا "قمنا بعمل شاق على ما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا للبلدين، وهذا شيء قد يكون مهما جدا من الناحية الاقتصادية لنا وللصين ولبقية العالم"، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنظيره الصينى شى جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية يومى 28 و29 يونيو الجارى.