سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الحوثيين وسقوط ضحايا مدنيين فى تعز والضالع

السبت، 08 يونيو 2019 10:47 م
وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين جرائم الحوثيين وسقوط ضحايا مدنيين فى تعز والضالع جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استمرار الانتهاكات والجرائم البشعة التى ترتكبها ميليشيا جماعة الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأطفال بمحافظتى تعز والضالع، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مضى ميليشيا الحوثى قدماً فى انتهاك قواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان يأتى انعكاساً طبيعياً لصمت المجتمع الدولى عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين بل وعجزه على اتخاذ خطوات أكثر صرامة فى ظل استمرار الميليشيات الحوثية بارتكاب الانتهاكات والجرائم الفظيعة.

وجددت الوزارة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولى والمنظمات الدولية بممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا الانقلابية وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل فى محافظتى تعز والضالع، كما دعتهم إلى تقديم الإغاثة لجميع الأطفال المحتاجين والضحايا، وتقدمت الوزارة، بتعازيها الحارة إلى ذوى ضحايا الجرائم الحوثية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وذكرت أن آلاف الأطفال بمحافظتى تعز والضالع يواجهون شبح الموت والخوف والرعب - بكل لحظة - نتيجة قذائف ميليشيا الحوثى وهجماتهم العشوائية على الأحياء السكنية، والتى تأتى ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم المستمرة من قِبل الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد المدنيين.

وأشارت إلى أن "التحشيد الحوثي" الأخير ضد محافظة الضالع أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص بينهم أطفال ونساء إثر الاستهداف المباشر للمنازل والمستشفيات والمدارس، وهو ما يؤثر على الأسر بشكل عام والأطفال بشكل خاص ومباشر، وتسبب بموجة نزوح لآلاف الأسر التى باتت اليوم بحاجة إلى الغذاء والدواء.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثى استهدفت بصواريخ الكاتيوشا - يوم /الخميس/ الماضى - تجمعاً للأطفال فى حى الحوبك السكنى وسط مدينة قعطبة القديمة شمال محافظة الضالع؛ الأمر الذى يعد انتهاكاً خطيراً للطفولة.

 


وزارة حقوق الإنسان اليمنية

أخبار اليمن

جرائم الحوثيين

سقوط ضحايا

تعز والضالع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة