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المنقولين للصف الأول الثانوى ..

ورش تدريب لطلاب الشهادة الإعدادية على التابلت بالقليوبية

السبت، 08 يونيو 2019 02:34 م
ورش تدريب لطلاب الشهادة الإعدادية على التابلت بالقليوبية محمود طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة أشرف محمود عن تنظيم ورش عمل خلال الإجازة الصيفية لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين للصف الأول الثانوى على إستخدام أجهزة التابلت بالمدرس والنظام الجديد للثانوية العامة، بهدف تأهيلهم خلال الإجازة على هذا النظام .

تجرى التدريبات فى ورش عمل بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم 

أوضح أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى إن ورش العمل تضمن كيفية الدخول على المنصة وبنك المعرفة والتعامل مع الأكواد والتعامل مع الأسئلة ومواجهة مشاكل والحلول التقنية لها. 

أشار محمود إن التدريب سيكون على مستوى المحافظة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل غدا الأحد 9 يونية الجارى فى كل إدارة بأقسام الموهوبين 

أضاف محمود طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم خلال اجتمعه مع فريق عمل إدارة الموهوبين، لوضع ملامح التدريب والتأكد من جاهزية الإدارة لإطلاق ورش العمل، حيث جرى التنسيق مع جميع رؤساء الأقسام على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش العمل حتى يكون الطلاب على داراية كافية بالنظام الجديد عند بدء العام الدراسى الجديد.

 


القليوبية

تدريب طلاب الاعدادية على التابلت

الاجازة الصيفية

وكيل تعليم القليوبية

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