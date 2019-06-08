نقل 6 طالبات أصيبوا بانهيار عصبى ومغص كلوى بالغربية وبنى سويف

الغربية - عادل ضرة و مصطفى عادل و أيمن لطفى

أصيبت 6 طالبات من طالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، بحالات انهيار عصبى، بينهن طالبة مصابة بمغص كلوى، أثناء أدائهن لامتحان مادة اللغة العربية، وتم نقلهن إلى مستشفيات السنطة والمحلة وسمنود بسيارات الاسعاف لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، وغرفة عمليات المحافظة، إخطارا بإصابات 6 طالبات بمدارس بلجان مدارس لشهيد البدراوى، والراهبين، وأحمد على بإدارة سمنود التعليمية، وطالبة بلجنة بإدارة غرب المحلة التعليمية، وطالبة بلجنة بإدارة السنطة التعليمية، بانهيار عصبى، أثناء أداء امتحان اللغة العربية، كما أصيب طالبة بلجنة معهد فاطمة الزهراء بإدارة شرق المحلة، بمغص كلوى، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف للمستشفيات لتلقى العلاج، وتحرير محاضر داخل اللجان لإثبات الوقائع، وإخطار وزارة التربية والتعليم.

كما أصيبت الطالبة مى علاء الدين عبد الحكيم 18 سنة بحالة إغماء أثناء امتحان اللغة العربية بمدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف العاصمة ونقلت سيارة إسعاف الطالبة إلى مستشفى بنى سويف للتأمين الصحى لتلقى العلاج اللازم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.