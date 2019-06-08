نقل صحفى استقصائى روسى محتجز إلى المستشفى

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن الشرطة قولها اليوم السبت أن الصحفى الاستقصائى الذى تم احتجازه الأسبوع الحالى، بسبب ادعاءات بحيازته مخدرات نُقل إلى المستشفى.

وذكر موقع (ميدوزا) الإخبارى على الإنترنت أن الصحفى إيفان جولونوف (36 عاما) كان فى الطريق لحضور اجتماع مع مصدر يوم الخميس عندما تم احتجازه فى وسط موسكو وعُثر معه على مخدرات فى حقيبة الظهر الخاصة به.

وقال أحد محاميى الدفاع عن جولونوف، المعروف بتحقيقاته حول الفساد بين المسؤولين المحليين فى موسكو، إنه يعتقد أن الشرطة دست المخدرات لموكله لتلفيق تهمة له وأنه تعرض للضرب.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المكتب الصحفى لشرطة موسكو القول "المحتجز...عبر عن شعوره بالإعياء. استدعينا سيارة إسعاف...قرر أطباء الإسعاف نقله إلى مستشفى للفحص"،ومن المقرر أن تتخذ محكمة فى موسكو قرارا اليوم السبت بشأن مسألة حبسه احتياطيا قبل المحاكمة.

وذكرت الإدارة التحريرية لموقع ميدوزا الذى يتخذ من لاتفيا مقرا فى بيان أن جولونوف تلقى تهديدات فى الشهور الماضية لها صلة بتحقيق كان يجريه.