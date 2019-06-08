ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4، سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2488 طن قمح، فى حين غادر81 سيارة نقل محملة بـ 4493 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169420 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 53978 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4887 طن فوسفات و 2500 طن علف بنجر و 5000 طن يوريا .