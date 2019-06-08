منع اصطحاب الملازم والموبايلات داخل لجان الثانوية العامة فى 6 أكتوبر

أكد مسئولو لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الرسمية، بمدينة 6 أكتوبر، على الطالبات أثناء دخولهم للجنة اللغة العربية، عدم اصطحاب أى أوراق أو ملازم خاصة بهم، وترك المحمول مع ذويهم خارج المدرسة.

واستنكر عددا من أولياء الأمور الموجودين أمام بوابات اللجنة، تلك الإجراءات، إلا أن مسئولو اللجنة أكدوا أن ذلك حرصا على مصلحة الطلاب، ومنعا للغش داخل اللجان.