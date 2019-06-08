منح درجة التعبير بامتحان العربى للثانوية لمن أجاب بصيغة الماضى والمستقبل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة إنه بشأن ما أثير من بعض طلاب الثانوية العامة حول سؤال التعبير الوظيفى بامتحان اللغة العربية اليوم وكونه جاء يطلب من الطالب كتابة تقرير بصيغة الماضى سيتم مراعاة ذلك فى التصحيح.

وأضافت المصادر، الطالب الذى أجاب بصيغة الماضى أو المستقبل عن سؤال التعبير سيحصل على درجة السؤال شرط أن يكون كتب بلغة تعبيرية سليمة.

واستنكر أولياء الأمور والطلاب صياغة سؤال التعبير بصيغة المستقبل، مؤكدين أن الطلاب لم يتدربوا على صياغة تقرير انشائى بحمل صيغة المستقبل بل تم تدريبهم على تقرير يحمل صيغة الماضى.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالب وطالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي عدد 37065 طالب.

وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.