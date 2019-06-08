وأوضح الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة يدوية الصنع تم زرعها على جانب الطريق في بلدة خاركامار بمنطقة وزيرستان الشمالية.

وأضاف أن "3 ضباط وجنديا قتلوا، بينما أصيب 4 جنود بجروح"، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ولفت الجيش إلى أن المسلحين زادوا من هجماتهم في منطقة وزيرستان، حيث شهدت الشهر الماضي، مقتل 10 من أفراد الأمن وإصابة 35 آخرين.

وتشهد باكستان، وهي دولة نووية يقطنها ما يقرب من 190 مليون نسمة، بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تتبناها في معظم الحالات جماعات من الانفصاليين.