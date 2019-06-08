سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 12:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لشهداء كمين العريش..

مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة فى القصاص

السبت، 08 يونيو 2019 11:24 م
مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة والشرطة فى القصاص دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الارهابية لنشر العنف والدمار فى كل مكان .
 
وعلّق مرصد الافتاء على بيان وزارة الداخلية الذى أصدرته اليوم السبت، والذى أكدت فيه استمرار عمليات القصاص من الإرهابيين وجماعاتهم والقصاص لشهداء الكمين الأمنى بالعريش وتمكنها من قتل 4 عناصر إرهابية، من المتورطين فى تنفيذ الهجوم على كمين أمنى فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش، بعدما تم رصدهم داخل أحد العقارات بمنطقة أبو عيطة بالعريش، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف وأسلحة نارية، وذخائر وعبوات ناسفة .
 
وأكد مرصد الافتاء، أن الشعب المصرى ينظر بإعتزاز  للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الارهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .
 
وأوضح مرصد الإفتاء، أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالى مصر  .
 
وشدد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم  .
 
ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجامعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

العريش

مرصد الافتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ أسيوط يزور أسرة أحد شهداء العريش بمركز القوصية لتقديم العزاء

السبت، 08 يونيو 2019 03:57 م

رسائل شهداء العريش وجريمة هانى السباعى وإحياء ذكرى فرج فودة فى 90 دقيقة

السبت، 08 يونيو 2019 02:09 م

ومازال الثأر مستمرا.. مقتل 4 عناصر إرهابية داخل وكر "أبو عيطة" الإرهابى.. المتهمون متورطون فى الهجوم على كمين العريش.. خبراء أمنيون: جمع المعلومات والفحص يقود إلى البؤر الإرهابية.. وتعاون المواطنين يشكل فارقا

السبت، 08 يونيو 2019 12:38 م

شاهد مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش.. فيديو

السبت، 08 يونيو 2019 11:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9/6/2019 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9/6/2019 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن فى علاقتك بشريك حياتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن فى علاقتك بشريك حياتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بصحتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بصحتك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تنعم بحب من حولك

حظك اليوم الأحد 9/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تنعم بحب من حولك

خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة