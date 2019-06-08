مدير الطب البيطرى بالدقهلية: تحفظنا على 5969 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك

أكد الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم ترد للمديرية أية بلاغات لغرفة العمليات التى تم تشكيلها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة طوال أيام العيد حتى الآن.
مشاركة
أكد الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم ترد للمديرية أية بلاغات لغرفة العمليات التى تم تشكيلها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة طوال أيام العيد حتى الآن.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة