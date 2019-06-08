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طوال رمضان..

مدير الطب البيطرى بالدقهلية: تحفظنا على 5969 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك

السبت، 08 يونيو 2019 04:00 ص
مدير الطب البيطرى بالدقهلية: تحفظنا على 5969 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الدكتور عبد المنعم المنجى مدير الطب البيطرى بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أكد الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم ترد للمديرية أية بلاغات لغرفة العمليات التى تم تشكيلها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة طوال أيام العيد حتى الآن.

وأضاف أنه قد تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بجوار المنتزهات والحدائق والأماكن العامة تحسبا لوقوع أى حالات عقر.
 
وأشار إلى أنه قد تم تحرير 95 محضرا، بالتحفظ على 5969 كجم لحوم ومصنوعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى على مدار شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر.
 

 


الطب البيطري

عيد الفطر

الدقهلية

غرفة عمليات

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