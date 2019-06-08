مدير الطب البيطرى بالدقهلية: تحفظنا على 5969 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأضاف أنه قد تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بجوار المنتزهات والحدائق والأماكن العامة تحسبا لوقوع أى حالات عقر.

وأشار إلى أنه قد تم تحرير 95 محضرا، بالتحفظ على 5969 كجم لحوم ومصنوعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى على مدار شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر.