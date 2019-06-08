محافظ بنى سويف : توريد 182 ألف طن قمح للصوامع والشون

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، استئناف أعمال توريد القمح للشون والصوامع والهناجر وكافة المواقع التخزينية، اليوم السبت، بعد توقفها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ فى بيان له، أنه تقرر العودة للعمل بنظام الفترة الواحدة فى أعمال التوريد بمواقع التخزين، مشيراً إلى أن إجمالى كميات الأقماح التى تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 182 ألف طن بنسبة 96% من المستهدف توريده هذا الموسم.

من جهته أوضح مصطفى راشد رئيس اللجنة، أن مواقع التخزين بالصوامع والشون قد استأنفت عملها اليوم السبت،بعد توقفها خلال اجازة عيد الفطر المبارك والتى بدأت منذ الثلاثاء الماضى وحتى أمس الجمعة، منوها عن عودة العمل بنظام الفترة الواحدة من 8 صباحا إلى 8 مساء بدلا من نظام الفترتين الذى كان متبعاً خلال شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.

وعلى جانب آخر، أكد محافظ بني سويف انتظام، انتظام سير أول أيام امتحانات الثانوية العامة، الصف الثالث الثانوي، حيث أدى اليوم السبت 20 ألف طالب ثانوي بشعبتيها العلمي والأدبي على مسنوى المحافظة في 49 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية دون مشاكل.

واطمأن المحافظ على المنظومة من خلال غرفة عمليات المحافظة المركزية والتى تتصل على مدار الساعة بالغرفة الرئيسية بالتربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بالمدن السبع، فضلا عن إدارات الآزمات بالديوان العام والتي تم تكليفها برصد أية مشكلات أو معوقات طارئة لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة متابعة توافر كافة سبل الراحة للطالب لتهيئة الأجواء لهم لأداء الإمتحان بأريحية ومزيد من التركيز، حيث شدد على أهمية الاطمئنان على أن اللجان يتوافر بها المراوح والإنارة اللازمة والمياه المبردة، مع التأكيد على نظافة المدارس من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوفير كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق وخلافه بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، والمتابعة مع المرور بتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية للجان، وذلك تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية أو إزعاج ناتج عن ضوضاء آلات تنبيه السيارات.

وتابع محافظ بني سويف مع مسؤولي الصحة والإسعاف تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، حيث أكد مدير مرفق الأسعاف أنه جرى الدفع بـ21 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية؛ إلى محيط لجان امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة والبالغ عددها 49 موزعة على مراكز المحافظة السبعة، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف المشاركة مجهزة طبياً.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن المديرية دفعت بأطباء وزائرات صحيات بالتعاون مع التأمين الصحي داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة، تحسبا لأي ظروف يتعرض لها الطلاب داخل اللجان.

ومن جانبه أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يطلع المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بالمستجدات لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الاحتياطات اللازمة لمنع الغش وتسريب الامتحان، وأنه توجد خطة محكمة لتأمين مسار مظاريف الأسئلة والإجابات، وأنه يتم المتابعة المستمرة لمسارات سيارات مندوبي توزيع الاسئلة المكلفين باستلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالمديرية الى مواقع اللجان للتيقن من عدم التوقف أثناء الطريق للجان.

وقال وكيل الوزرارة إن عملية تأمين اللجان ومحيطها تمت على أحسن ما يجب من خلال قوات الأمن المنتشر بشكل كاف في محيط اللجان، وكذا تأمين خط سير ورق الأسئلة والإجابات، وأنه تمت زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش.

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.