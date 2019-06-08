محافظ المنوفية: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

المنوفية _محمد فتحى

أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها ، بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق، بها حفاظاً على العملية التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية، للتأكد من جاهزية المدارس، من ناحية كافة المرافق " كهرباء – مياة – دورات المياة – النظافة "، لاستقبال الطلاب، وضمان سير عملية الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب على حسن أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة.

وشدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب علي حسن أداء الإمتحانات ، مشدداً بعدم إنقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه، ورفع مستوي النظافة بمحيط اللجان، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء وتوفير كافة الأدوية الأساسية للتعامل مع أية طوارىء قد تحدث، مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء، مشدداً علي مديري الإدارات التعليمية بالمرور والمتابعة اليومية لسير الامتحانات، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه الطلاب وتؤثر بالسلب على أدائهم.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية

و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

