محافظ القليوبية:12 يونيو موعد انتهاء الأعمال بالخطة الاستثمارية 2018/2019

القليوبية - إبراهيم سالم

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالى 2019/2018، وعددا من الملفات المالية والميزانية،وموقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمراكز ومدن المحافظة في القطاعات التنموية الخمسة،الكهرباء،والرصف،وتحسين البيئة، والوحدات المحلية،والأمن والمرور،فى إطار العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال بجميع أنحاء المحافظة قبل 12 يونيو المقبل مع المتابعة اليومية المستمرة وإنهاء جميع العقبات.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة،واللواء محمد السعدني السكرتير العام المساعد،وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة، وعادل صبرة مدير الشئون المالية.