محافظ أسيوط: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

أسيوط ـ محمود عجمي

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرفة عمليات مديرية الأمن والمحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل 80 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، علي رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاق مركزه لتذليل أي عقبات والتي من شانها تعكير سير امتحانات الثانوية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة فى ظل استعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الاستراحات ولجان تقدير الدرجات؛ مشيرا إلي توقيع بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن أسيوط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات وآخر مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات وكذلك سيارات الإسعاف وداخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات, مشيرا إلى أنه تم تزويد اللجان بالمراوح وتم عمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية .



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2019، اليوم السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.