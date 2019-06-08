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ما الذى قد يسبب ارتفاع فيتامين ب 12 في الدم

السبت، 08 يونيو 2019 12:30 ص
ما الذى قد يسبب ارتفاع فيتامين ب 12 في الدم فيتامين ب 12 ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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ارتفاع مستوى فيتامين ب 12 في الدم يمكن أن يحدث بسبب أمراض الكبد أو اضطرابات تكاثر النخاع، ونادرا قد يكون سبب ارتفاع مستوى فيتامين ب 12 مرض السكر أو السمنة، وفقا لموقع "Mayo Medical Laboratories" .
 
أمراض الكبد التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستوى فيتامين B12 هي تليف الكبد والتهاب الكبد، أما اضطرابات تكاثر النخاع التي قد تكون ناجمة عن ارتفاع مستوى فيتامين ب 12 قد تكون سرطان الدم النخاعي المزمن.
 
 
يتم قياس مستويات فيتامين B12 من خلال اختبار الدم بمستوى فيتامين B12 ، والذي يشار إليه أيضًا باسم اختبار الكوبالامين، زيادة مستويات فيتامين ب 12 غير شائعة، لأنه عادة ما يتم التخلص من فيتامين ب 12 الزائد بالبول.
 
تيلغ مستويات فيتامين ب 12 الطبيعية  ما بين 110 و1500 بيكوجرام لكل ملليلتر، هناك بعض الأدوية مثل الكولشيسين والفينيتوين وحمض الأمينات الساليسيليك والنيومايسين قد تؤثر على نتائج فحص الدم بفيتامين B12، لذا يجب على الفرد التحدث إلى الطبيب حول استخدام الدواء قبل إجراء الاختبار، أيضًا التأكد من عدم تناول الطعام أو المشروبات لمدة 8 ساعات قبل الاختبار .

فيتامين ب١٢

أمراض الكبد

سرطان الدم النخاعى

مرض السكر

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