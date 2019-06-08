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ماكرون: الانتخابات الأخيرة أكدت احتواء الاوروبيين للأحزاب القومية واليمينية

السبت، 08 يونيو 2019 10:49 ص
ماكرون: الانتخابات الأخيرة أكدت احتواء الاوروبيين للأحزاب القومية واليمينية ماكرون
كتب: أحمد علوى

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يرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبى، تؤكد أن الأوروبيين تمكنوا من "احتواء موجة الأحزاب القومية واليمينية".

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، قال ماكرون خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس الحكومة الكندية جاستين ترودو، فى قصر الإليزيه: "أنا أتكلم عن الانتخابات الأوروبية الأخيرة، لقد تمكنا فى أوروبا من احتواء هذه الموجة وهذا التنامى بالشعور القومي".

وأضاف الرئيس الفرنسى، أن التحدى الذين يخوضه حاملو فكرة التقدم فى كل الديمقراطيات، هو تحدى إثبات الفاعلية والتأكيد أن سياساتنا قادرة على تغيير حياة الناس لتكون أفضل".

ورغم أن تمثيل الحزبين الرئيسيين فى البرلمان الأوروبي-  حزب "الشعب الأوروبي" وحزب "الاشتراكيين الديمقراطيين"، سجل تراجعا خلال انتخابات السادس والعشرين من مايو الماضى، إلا أن التزايد المتوقع لليمين والمتطرف والشعبوى، بقى محدودا.

 


فرنسا

ماكرون

الاتحاد الاوروبى

الاحزاب الشعبوية

اخبار العالم

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