سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ماتستهونش بيها.. اعرف أسباب احمرار العينين

السبت، 08 يونيو 2019 10:00 ص
ماتستهونش بيها.. اعرف أسباب احمرار العينين اسباب احمرار العينين-أرشيفية
كتبت- نورا طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يتفاجأ البعض عند النظر فى المرآة باحمرار العينين، الأمر الذى يجعله يشعر بالقلق والتوتر، خوفًا من الإصابة ببعض المشاكل الصحية، ولذلك نتعرف فى السطور المقبلة، على بعض أسباب احمرار العينين، وفقًا لما ذكره موقع "allaboutvision".

أسباب احمرار العينين:

عادة ما تتحول العين للون الأحمر نتيجة عوامل كثيرة، منها:

- الحساسية، أو تعب العين.

- ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة.

- التهابات العين .

- الاصابة بالتهاب القزحية أو الجلوكوما.

وقد يحدث احمرار العين لأسباب بيئية، منها :

- تلوث الهواء.

- التعرض للدخان مثل (دخان السجائر).

احمرار العينين (2)
 

- التعرض للغبار.

- التعرض للأبخرة المحمولة جوًا مثل (البنزين).

- التعرض الكيميائي (الكلور في حمامات السباحة ، إلخ).

احمرار العينين (1)
 

- التعرض المفرط لأشعة الشمس .

والأسباب الأخرى لإحمرار العين:

- إصابة العين.

-إجراء بعض الجراحات بالعين مثل (الليزك، جراحة العيون التجميلية ، إلخ.)

-التهاب القزحية.

احمرار العينين (3)
 

-قرحة القرنية.

ويمكن أن تسهم بعض العادات اليومية، فى إحمرار العينين مثل التدخين، الإفراط فى شرب الكحول، الإفراط فى استخدام الأجهزة الرقمية، عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وفى النهاية، يجب الذهاب إلى طبيب العيون على الفور، لمعرفة سبب احمرار العينين، لإيجاد بعض الطرق لعلاجها.

 


اسباب احمرار العينين

اسباب

اخبار الصحة

احمرار العينين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة