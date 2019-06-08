ماتستهونش بيها.. اعرف أسباب احمرار العينين

كتبت- نورا طارق

قد يتفاجأ البعض عند النظر فى المرآة باحمرار العينين، الأمر الذى يجعله يشعر بالقلق والتوتر، خوفًا من الإصابة ببعض المشاكل الصحية، ولذلك نتعرف فى السطور المقبلة، على بعض أسباب احمرار العينين، وفقًا لما ذكره موقع "allaboutvision".

أسباب احمرار العينين:

عادة ما تتحول العين للون الأحمر نتيجة عوامل كثيرة، منها:

- الحساسية، أو تعب العين.

- ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة.

- التهابات العين .

- الاصابة بالتهاب القزحية أو الجلوكوما.

وقد يحدث احمرار العين لأسباب بيئية، منها :

- تلوث الهواء.

- التعرض للدخان مثل (دخان السجائر).





- التعرض للغبار.

- التعرض للأبخرة المحمولة جوًا مثل (البنزين).

- التعرض الكيميائي (الكلور في حمامات السباحة ، إلخ).





- التعرض المفرط لأشعة الشمس .

والأسباب الأخرى لإحمرار العين:

- إصابة العين.

-إجراء بعض الجراحات بالعين مثل (الليزك، جراحة العيون التجميلية ، إلخ.)

-التهاب القزحية.





-قرحة القرنية.

ويمكن أن تسهم بعض العادات اليومية، فى إحمرار العينين مثل التدخين، الإفراط فى شرب الكحول، الإفراط فى استخدام الأجهزة الرقمية، عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وفى النهاية، يجب الذهاب إلى طبيب العيون على الفور، لمعرفة سبب احمرار العينين، لإيجاد بعض الطرق لعلاجها.