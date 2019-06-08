للنساء..تحاليل مهمة للكشف عن سبب تأخر الإنجاب

كما ان هناك هرمون LH الذي تقوم الغدة النخامية بافرازه وعند إجراء التحليل سنتعرف إذا كنت تعاني من اضطرابات في المبيض أم لا، هرمون الإستراديول أو هرمون الإستروجين الذي يتم إفرازه من المبيض والمسئول عن حدوث الحمل وتجهيز الرحم .
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كما ان هناك هرمون LH الذي تقوم الغدة النخامية بافرازه وعند إجراء التحليل سنتعرف إذا كنت تعاني من اضطرابات في المبيض أم لا، هرمون الإستراديول أو هرمون الإستروجين الذي يتم إفرازه من المبيض والمسئول عن حدوث الحمل وتجهيز الرحم .
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