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للنساء..تحاليل مهمة للكشف عن سبب تأخر الإنجاب

السبت، 08 يونيو 2019 01:00 م
للنساء..تحاليل مهمة للكشف عن سبب تأخر الإنجاب تحاليل مهمة للسيدات عند تأخر الإنجاب
فاطمة ياسر

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تعاني بعض السيدات من مشكلة تأخر الانجاب، وقد تتعدد أسباب تأخر الحمل، ولكن قبل الدخول في اتباع أنظمة علاجية مختلفة يجب علي هؤلاء النساء اجراء بعض التحاليل المهمة التي يجب القيام بها،  وذلك وفقا لموقع "healthline".
 
هناك بعض التحاليل التي توضح بشكل كبير اسباب التعرض لتاخر الانجاب لدي النساء، ويجب عليها القيام بها، ومنها تحليل هرمون البروجسترون، الذي يعمل علي متابعة حدوث التبويض ونسبته، وتحليل هرمون FSH الذي يحفز هرمون الاستروجين وانتاج البويضات. 

تاخر الانجاب
تاخر الانجاب

كما ان هناك هرمون  LH الذي تقوم الغدة النخامية بافرازه وعند إجراء التحليل سنتعرف إذا كنت تعاني من اضطرابات في المبيض أم لا، هرمون الإستراديول أو هرمون الإستروجين الذي يتم  إفرازه من المبيض والمسئول عن حدوث الحمل وتجهيز الرحم . 
 
ويوجد هرمون البرولاكتين أو هرمون الحليب الذي يتسبب زيادة نسبته في تاخر الحمل ويجب تنظيم نسبته،  وهرمون الغدة الدرقية TSH، فعند التعرض لاي خلل فيها يتسبب أيضا في تأخر الحمل.
 
 

هرمون البرولاكتين

تأخر الانجاب

هرمون البروجسترون

الغدة النخامية

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