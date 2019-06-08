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للسيدات فقط.. الحلبة تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية

السبت، 08 يونيو 2019 05:30 ص
للسيدات فقط.. الحلبة تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية حلبة ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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الحلبة من الأعشاب المعروفة بفوائدها الكثيرة وحل الكثير من المشاكل الصحية خاصة للسيدات، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة للجسم والبشرة والشعر، مثل السكريات والنشويات والبروتينات والحديد والمغنسيوم والأحماض المتنوعة، وتعمل على تحسين التخلص من الالتهابات، حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".

فواد الحلبة للسيدات

-تعمل على تحفيز إنتاج الحليب للمرضعات، لأنها تحتوي على مادة الديوسجنين الذى يزيد من هرمون الإستروجين وبالتالى يزيد نمو الخلايا اللبنية الجديدة.

- تحافظ على السكر بالجسم وتحفز إنتاج الإنسولين، كما تخفض من نسبة الكولسترول فى الدم، لاحتوائها على مركبات الصابونين الستيرويدية التي تمنع من امتصاص الكولسترول في الأمعاء.

-تستخدم منذ القدم فى تخفيف آلام الدورة الشهرية، وأعراض سن اليأس مثل الاكتئاب والتشنجات لأنها تحتوى على إيسوفلافون وديوسجينين وهى مماثلة لهرمون الإستروجين الأنثوى.

-تقى من سرطان القولون فتحتوى الحلبة على مواد مضادة للسرطان مثل ديوسجينين الستيرويدي فتحمى الغشاء المُخاطيّ للقولون كما أنها تلطف المعدة والجهاز الهضمى.

- تعالج الكثير من المشاكل الجلدية مثل التهابات الجلد والنقرس والحروق والبثور والإكزيما والتهابات الجلد.

- تساعد على  تعزيز النشاط العصبي والعضلي، كما تكافح التشنجات العصبية 

 

 


فوائد الحلبة

فوائد الحلبه للسيدات

الدوره الشهريه

مشاكل الدوره الشهريه

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