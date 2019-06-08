سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

للسيدات.. جلسات الباديكير والمانيكير قد تكون سبب الإصابة بفطريات الأظافر

السبت، 08 يونيو 2019 04:52 م
للسيدات.. جلسات الباديكير والمانيكير قد تكون سبب الإصابة بفطريات الأظافر الاظافر والالتهابات التى يمكن أن تتسبب فيها أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعانى كثير من الأشخاص خاصة فى فصل الصيف من الإصابة بفطريات الأظافر سواء فى اليدين أو القدمين، والتى تبدأ بظهور بقع بيضاء وقد تؤدى إلى تفتت الأظافر وخسارتها، وهو ما يصابحها ألم شديد وتكمن خطورتها فى أنها تعود لمهاجمة الأظافر أكثر من مرة، حسبما ذكر موقع "webmed".

 

أعراض فطريات الأظافر 

أظافر سميكة 
تغير اللون إلى الأبيض أو البنى
تفتت الأظافر أو خشونة ملمسها 
مشوه الشكل
يصدر رائحة كريهة
 
أسباب_فطريات_الأظافر

 

أسباب الإصابة بفطريات الأظافر 

1. جلسات العناية بالأقدام

تحدث التهابات الأظافر الفطرية بسبب عدوى فطرية ويعتبر السبب الأكثر شيوعا نوعا من الفطريات يطلق عليه الفطريات الجلدية يمكن أن تتسب الخميرة والعفن أيضًا فى الإصابة بالتهابات الأظافر.
 
يمكن أن تظهر التهابات الأظافر الفطرية بين الأشخاص فى أى عمر، لكنها أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا ومع تقدم عمر الأظافر يمكن أن تصبح هشَّة وجافة وتتسبب الشقوق الموجودة فى الأظافر فى دخول الفطريات. 
 
يمكن أن تبدأ التهابات الأظافر الفطرية من قدم الرياضى (فطريات القدم)، ويمكن أن تنتشر من أحد الأظافر إلى آخر. 
 
2. التعرق بغزارة
المشى حافى القدمين فى مكان عام رطب، مثل حمامات السباحة، والصالات الرياضية وغرف الاستحمام
 
3. أن يكون هناك جرح خفيف بالجلد أو بالظفر أو مرض بالجلد، مثل الصدفية.
 
4. الإصابة بداء السكرى، أو مشكلة بالدورة الدموية، أو ضعف الجهاز المناعى.
 

فطريات الاظافر

اسباب الاصابه بفطريات الاظافر

مشاكل الاصابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عشان تفضلى مميزة.. 5 نصائح لأظافر قوية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:00 ص

زيت جوز الهند أو بذور الكتان.. وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

الخميس، 30 مايو 2019 12:42 م

النساء أكثر عرضة لتشقق الأظافر من الرجال.. اعرف السبب

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:30 ص

طلاء الأظافر الأسود.. شياكة وأناقة ومناسب لكل المناسبات

الأحد، 26 مايو 2019 05:00 ص

نقص الكالسيوم والزنك بجسمك يؤثر على أظافرك وظهور البقع البيضاء أبرز المشاكل

الخميس، 23 مايو 2019 08:30 ص

العلم هيقولك.. لماذا تنمو أظافر أصابع اليدين أسرع من القدمين؟

الإثنين، 20 مايو 2019 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة