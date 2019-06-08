للسيدات.. جلسات الباديكير والمانيكير قد تكون سبب الإصابة بفطريات الأظافر

كتبت هند عادل

يعانى كثير من الأشخاص خاصة فى فصل الصيف من الإصابة بفطريات الأظافر سواء فى اليدين أو القدمين، والتى تبدأ بظهور بقع بيضاء وقد تؤدى إلى تفتت الأظافر وخسارتها، وهو ما يصابحها ألم شديد وتكمن خطورتها فى أنها تعود لمهاجمة الأظافر أكثر من مرة، حسبما ذكر موقع "webmed".

أعراض فطريات الأظافر أظافر سميكة

تغير اللون إلى الأبيض أو البنى

تفتت الأظافر أو خشونة ملمسها

مشوه الشكل

يصدر رائحة كريهة

أسباب الإصابة بفطريات الأظافر 1. جلسات العناية بالأقدام

تحدث التهابات الأظافر الفطرية بسبب عدوى فطرية ويعتبر السبب الأكثر شيوعا نوعا من الفطريات يطلق عليه الفطريات الجلدية يمكن أن تتسب الخميرة والعفن أيضًا فى الإصابة بالتهابات الأظافر.

يمكن أن تظهر التهابات الأظافر الفطرية بين الأشخاص فى أى عمر، لكنها أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا ومع تقدم عمر الأظافر يمكن أن تصبح هشَّة وجافة وتتسبب الشقوق الموجودة فى الأظافر فى دخول الفطريات.

يمكن أن تبدأ التهابات الأظافر الفطرية من قدم الرياضى (فطريات القدم)، ويمكن أن تنتشر من أحد الأظافر إلى آخر.

2. التعرق بغزارة

المشى حافى القدمين فى مكان عام رطب، مثل حمامات السباحة، والصالات الرياضية وغرف الاستحمام

3. أن يكون هناك جرح خفيف بالجلد أو بالظفر أو مرض بالجلد، مثل الصدفية.

4. الإصابة بداء السكرى، أو مشكلة بالدورة الدموية، أو ضعف الجهاز المناعى.