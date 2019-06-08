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للحوامل.. زبدة الكاكاو مفيدة لعلاج علامات التمدد على الجلد

السبت، 08 يونيو 2019 02:30 ص
للحوامل.. زبدة الكاكاو مفيدة لعلاج علامات التمدد على الجلد زبدة الكاكاو
كتبت هند عادل

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زبدة الكاكاو هى علاج منزلى يستخدمه الكثيرون للحصول على بشرة صحية منذ مئات السنين حيث تشير الأبحاث إلى أن زبدة الكاكاو يمكن أن تحسن الجلد وقد يكون لها آثار مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

ما هي زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو هي نوع من الدهون النباتية التي تأتي من حبوب الكاكاو ويقوم المصنعون باستخراج زبدة الكاكاو الكريمية من الفاصوليا عن طريق التخمير والتجفيف والتحميص ثم الضغط عليها.

زبدة الكاكاو هي عنصر نشط شائع في المستحضرات والكريمات ومرطبات الشفاه ووفقًا لبعض المصادر التاريخية تستخدم زبده الكاكاو منذ عام 460 ميلادي.

وفي الآونة الأخيرة  وجد الباحثون أن زبده الكاكاو لها العديد من الخصائص الصحية كمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

فوائد زبدة الكاكاو

استخدامات_زبدة_الكاكاو
 

تعزيز صحة الجلد

تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة على زبدة الكاكاو بما في ذلك المرطبات والكريمات المضادة للشيخوخة فهى تساعد على علاج  الجلد الجاف وتحسين مرونة الجلد.

يحتوي الكاكاو على العديد من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول وهي مجموعة من المواد الكيميائية المشتقة من النباتات مع مجموعة من الفوائد الصحية مثل تقليل الالتهابات وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تشير إحدى الدراسات الخلوية إلى أن بوليفينول الكاكاو يحسن من مرونة الجلد وشيخوخة الجلد وبالمثل  زبدة الكاكاو قد تعزز هذه الآثار

منع علامات التمدد

زبدة الكاكاو يمكن أن تمنع ظهور علامات التمدد خاصة أثناء الحمل.


الكاكاو

زبده الكاكاو

فوائد زبده الكاكاو

ترطيب البشره

فوائد زبده الكاكاو للجلد

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