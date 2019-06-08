لطلاب الثانوية العامة .. نظام غذائي صحي أثناء فترة الامتحانات

فاطمة ياسر

تعد فترة امتحانات الثانوية العامة من الفترات الحرجة في كل البيوت التي يوجد بها طلاب يؤدون الاختبارات، ولذا يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة نظام غذائي صحي يزيد من قدراتهم على التركيز والتحصيل أثناء المراجعة النهائية قبل الامتحان وفقا لموقع "webmed".

علي طلاب الثانوية العامة الاهتمام بالاسماك، فهمي غنية بالاوميجا3 التي تزيد من قدراتهم علي التركيز بشكل كبير، ولذا ينصح في ليلة الامتحان تناول الأسماك المشوية.

ينصح بتناول طبق السلطة الخضراء يوميا، فهوصاحب قيمة غذائية عالية، ويحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للطلاب، وتزيد من قدرة الطالب في التركيز والتحصيل .



نظام غذائى لطلاب الثانوية العامة

ينصح بتناول ثلاث تمرات،في الصباح يوميا فالتمر يزيد من قدرة نشاط المخ ويعمل علي زيادة التركيز بشكل قوي.

الفواكه غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ولذا عليك تناول يوميا طبق من الفواكه للحصول علي فوائدها الغذائية.

عليك تناول ثمرة من الموز مع كوب من الحليب، يوميا في الصباح االباكر، فالموز له العديد من الفوائد وتعمل علي تنشيط قدرات المخ بشكل كبير.