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لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

السبت، 08 يونيو 2019 12:12 ص
لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تبدأ امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت 8 يونيو الجارى، ويقدم "اليوم السابع" للطلاب 10 أسباب يجب عليهم تجنبها وعدم الوقوع فيها حتى لا يجرى إلغاء الامتحان.
 

1ـ الدخول بتليفون محمول داخل اللجنة حتى لو كان مغلقًا.

2ـ استخدام التليفون المحمول يؤدى لحرمانك عامين من الامتحان.

3ـ وضع أى علامات داخل كراسة البوكليت الامتحانية.

4ـ الكتابة بأى قلم غير المحدد وهو الأزرق لأن الكتابة بغير الأوان المحددة تعتبر علامة داخل كراسة الامتحان.

5ـ الغش الجماعى يؤدى لإلغاء امتحان الطالب كما حدث وتم إلغاء امتحان 83 طالبًا فى لجنة بسوهاج العام الماضى بسبب الغش.

6ـ الهروب بكراسة الامتحان من اللجنة.

7ـ التعدى على الملاحظ أو المراقب.

8ـ تمزيق كراسة الإجابة.

9ـ كتابة أى عبارات خارجة فى كراسة الإجابة.

10ـ تصوير أسئلة داخل اللجنة والمساعدة على الغش.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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