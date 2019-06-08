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كل ما تريد معرفته عن المزايدات العلنية لاستغلال حدائق وبازارات الأقصر

السبت، 08 يونيو 2019 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن المزايدات العلنية لاستغلال حدائق وبازارات الأقصر بازارات سياحية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد محافظة الأقصر، على مدار الأيام المقبلة لإجراء مزايدات علنية عامة لاستغلال حدائق وكافيتريات لمدة 15 سنة، وكذلك بازارات مميزة بكورنيش النيل لإقامة مشروعات عليها لخدمة المجتمع، والتى يشرف عليها عز الدين عبد الله الصديق مدير ادارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل تلك المزايدات العلنية العامة ومواعيدها:

1.   حق استغلال حديقة وكافتيريا الهوست لمدة خمس عشر سنة، وذلك بجلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 17/6/2019، كراسة الشروط 1000 جنيه والتأمين المؤقت50000 جنيه.

2.    حق استغلال حديقة وكافتيريا الكرنك بارك لمدة خمس عشر سنة، وذلك بجلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2019، وكراسة الشروط 1000 جنيه والتأمين المؤقت 100000 جنيه.

3.    حق استغلال 87 محل وكافتريا ومطاعم ودورات مياه بالممشى السياحى بكورنيش النيل لمدة خمس عشر سنة، وذلك بجلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 19/6/2019، سعر كراسة الشروط 1000 جنيه والتأمين المؤقت: 5000 جنيه لكل دورة مياه، و5000 جنيه لكل محل 4×4م2، و7000 جنيه لكل محل 4×7م2، و25000 جنيه لكل كافتريا 91م2، و40000 جنيه لكل مطعم.

4.   تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ت .ف /0952281578

5.    تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة الثانية عشر ظهرا فى المكان والموعد المحدد.

6.    يزاد التأمين المؤقت إلى 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى فور الرسو ويجدد التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية وذك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

7.    تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط، ويمكن الإطلاع والحصول على نسخة من كراسات الشروط والمواصفات وذلك بالدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg).

8.    يتم إجرء المزايدات طبقاً للقانون 182 لسنة 2018م واللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998م وفيما لا يتعارض مع أحكام القانون182 لسنة 2018م مكملا لهذا الإعلان.


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