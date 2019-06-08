قاضى "جبهة النصرة" يأمر بتشكيل لجنة ثلاثية تضم الأزهر لفحص أحراز القضية

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وعقب فض أحراز المتهمين أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة على أن يكون أولهم من علماء الأزهر الشريف، والثانى من دار الإفتاء والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار الأول بمعرفة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والثاني بمعرفة فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، والثالث بمعرفة وزير الأوقاف، لفحص محتويات الكتب والمضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين، على أن تقوم اللجنة بفحص ما تتضمنه هذه الكتب من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو مناقضًا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب والمطبوعات محظور نشرها أو تناولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من ملفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.

وحددت المحكمة جلسة 12 يونيو لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية، وإعداد تقرير مفصل بذلك في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ حلف اليمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية، وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.