فيديو.. طلاب الثانوية العامة: امتحان العربى سهل وشاومينج بيضللنا

كتب: مصطفى جابر وتصوير: حسن محمد

عبر طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم بامتحانات الثانوية العامة مادة اللغة العربية, وقالوا إنها امتحانات سهلة، كما نفوا تسريب امتحان مادة اللغة العربية.