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عودة مياه الشرب لمدينة أبو صوير بالإسماعيلية عقب اصلاح كسر خط 12 بوصة

السبت، 08 يونيو 2019 03:07 م
عودة مياه الشرب لمدينة أبو صوير بالإسماعيلية عقب اصلاح كسر خط 12 بوصة جانب من أعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، الإنتهاء من إصلاحات خط مياه الشرب 12 بوصة "أستبتيسوس" التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بطريق المعاهدة نفيشة – بر أيمن ترعة الإسماعيلية بنطاق مدينة أبوصوير، بعد تعرضه للكسر، حيث تبين قيام أحد المواطنين بتركيب ماسورة لعمل مأخذ مياه من ترعة العباسة بطريق المعاهدة نفيشة إلى أرضة الزراعية بدون تصريح من المسئولين بالرى بمدينة الإسماعيلية.

وقال المهندس عبد الحميد عصمت فى بيان للشركة اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم شرطة أبوصوير ضد المواطن المتسبب فى تخريب وكسر خط مياه الشرب المذكور.

وأكدت الدكتورة عبير خليل، مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، على أن اللواء عبدالحميد عصمت أصدر تكليفا لفريق الصيانة والطوارئ بسرعة إصلاح الكسر بخط المياه لإعادتها مرة أخرى للمواطنين بالمناطق المتأثرة بالكسر.

 


الاسماعيليه

اصلاح خط مياه الشرب بطريق نفيشة بر ايمن

ترعة العباسة

مدينة ابو صوير

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