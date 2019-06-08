عاصفة سخرية من ترامب بعد قوله "القمر جزء من المريخ"

كتبت ريم عبد الحميد

عاصفة من السخرية والجدل أثارها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مرة أخرى، بعد تغريدة له أمس الجمعة عن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، قال فيها إن القمر جزء من المريخ.

كان ترامب قد كتب تغريدة بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأن وكالة ناسا ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وتحديدا فى وقت مبكر من العام 2020.

وقال ترامب فى تغريدته "مقابل كل الأموال التى ننفقها، يجب ألا تتحدث ناسا عن الذهاب إلى القمر، لقد فعلنا ذلك منذ 50 عاما..يجب أن تركز ناسا على الأشياء الأكبر بكثير التى نقوم بها، بما فى ذلك الأبحاث المتعلقة بكوكب المريخ (الذى يكون القمر جزءا منه)، وكذلك فى مجالات الدفاع والعلوم".

وقال موقع بازفيد الأمريكى إن تغريدة ترامب أثارت حالة من الجدل على الإنترنت تضمنت تساؤلات وسخرية. فكتب أحد المستخدمين على تويتر يقول "أتطلع للتغطية الإخبارية عن ذلك ترامب يقول إن القمر جزء من المريخ.. بعض العلماء يختلفون".

بينما قامت صحيفة واشنطن بوست بنشر موضوع عن طبيعة القمر وما هو، وقامت بإعادة نشره على حسابها الرسمى على تويتر.

البعض سخر من التصريح بشكل آخر مستغلا اسم "مون باى" ، المطعم الشهير لصناعة المعجنات، وقال أحدهم "الجميع يعرف أن القمر ليس المريخ. هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن القمر مصنوع من الجبنة والمريخ مصنوع من الشيكولاتة". فيما قال آخر أن مون باى أصبحت الآن "مارس باى"، وهو ما جعل الشركة ترد على حسابها على تويتر بنفى الأمر.

وواصل آخرون السخرية على تويتر، وقالت هيثر كارليون: "السابع من يونيو 2019، هو اليوم الذى أصبح فيه القمر جزءا من المريخ". بينما قال جاسون جيلبرت: "كما قال كيندى :لقد اخترنا أن نذهب إلى القمر ليس لأنه سهل، ولكن لأنه هو المريخ"، فى إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكى الأسبق الشهير عن أول رحلة على القمر.