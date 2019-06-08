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طلاب الثانوية بأسيوط: امتحان اللغة العربية سهل وفى مستوى الطالب المتوسط

السبت، 08 يونيو 2019 01:33 م
طلاب الثانوية بأسيوط: امتحان اللغة العربية سهل وفى مستوى الطالب المتوسط امتحان اللغة العربية باسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى

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أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، ارتياحهم من امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان من الكتاب المدرسى، وفى مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الطالبان أحمد عبد المالك بمدرسة المستقبل وغادة محمد بمدرسة الأندلس، سهولة الامتحان، مشيرين إلى أنه جاء فى متناول الطالب المتوسط والأسئلة سهلة ومباشرة باستثناء صعوبة فى سؤال النحو .

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرفة عمليات مديرية الأمن والمحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل 80 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية كل فى نطاق مركزه لتذليل أى عقبات والتى من شأنها تعكير سير امتحانات الثانوية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة فى ظل استعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

امتحان اللغة العربية باسيوط (2)
امتحان اللغة العربية باسيوط 

 

امتحان اللغة العربية باسيوط (3)
امتحان اللغة العربية باسيوط 

 

امتحان اللغة العربية باسيوط (4)
امتحان اللغة العربية باسيوط

 

امتحان اللغة العربية باسيوط (5)
امتحان اللغة العربية باسيوط 

 

امتحان اللغة العربية باسيوط (1)
امتحان اللغة العربية باسيوط

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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