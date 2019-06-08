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ضبط 593 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

السبت، 08 يونيو 2019 03:04 م
ضبط 593 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 593 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، وأسفرت الحملة عن تحرير 593 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و5 مخالفة انتظار خاطئ، و41 تصالح فورى، وسحب وحجز 7 دراجات نارية وتحصيل مبلغ 5150.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 10 رخصة، و18 تصالح وتحصيل 1550 جنيها غرامة.


حملة مرورية بالقليوبية

تحرير مخالفات مرورية

مدير امن القليوبية

تحرير مخالفات لقائدى السيارات والدراجات

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