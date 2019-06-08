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ضبط 3 عملات معدنية أثرية ومكيالى غلال يرجعان لأسرة محمد على

السبت، 08 يونيو 2019 02:10 م
ضبط 3 عملات معدنية أثرية ومكيالى غلال يرجعان لأسرة محمد على عملات اثريه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية استهدفت ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا تهريب النقد والمخالفات الجمركية والآثار.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط قضيتى تهريب آثار، حيث تم ضبط 3 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، ومكيالى غلال يرجعان لعصر أسرة محمد على باشا .

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 قضايا تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بما يعادله بالجنيه المصرى 3516569 جنيهاً مصريا، فضلًا عن ضبط 52 قضية مخالفات جمركية، وقدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره 17662 جنيها.


تهريب اثار

تهرب جمركى

محمد على

تجارة الاثار

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