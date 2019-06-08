ضبط 244 قضية تهريب ملابس وأجهزة طبية وكهربائية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية استهدفت ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا تهريب الملابس والأجهزة الكهربائية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 244 قضية تهريب ملابس جاهزة، وأقمشة أجنبية الصنع، ومنتجات جلدية، ولعب أطفال، ومستلزمات طبية، وأدوية بيطرية، وعقاقير طبية بشرية، وأدوات منزلية، وماكينات مستعملة، ومولدات كهربائية، ومستحضرات تجميل، وأجهزة كهربائية، ومعدات مستعملة، وأجزاء موتوسيكلات، ومستلزمات ماكينات تصوير، وقطع غيار سيارات، وبلغ إجمإلى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 150 مليوناً و307 آلاف و95 جنيهاً مصرياً.