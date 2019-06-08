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ضبط 13 قضية مخدرات و22 كيلو ذهب قبل تهريبها

السبت، 08 يونيو 2019 01:47 م
ضبط 13 قضية مخدرات و22 كيلو ذهب قبل تهريبها اقراص مخدرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

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وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية استهدفت ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، ما أسفر عن ضبط أنواع مختلفة من المواد المخدرة فى 13 قضية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 50666 قرصا مخدرا، و416 كجم بانجو، و500 جرام حشيش، و20 جرام هيروين، و100 جرام من مخدر الأفيون.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 قضايا متنوعة فى فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة، حيث تم ضبط 2 كجم من مشغولات وساعات ذهبية، و22.700 كجم قطع من الذهب، و2.300 كجم قطع من الفضة، و370 جرام مشغولات من الفضة .

 


ذهب

تهريب المعادن

تجارة المخدرات

قرص مخدر

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