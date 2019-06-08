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صور.. محافظ المنوفية يتفقد محيط عدد من المدارس لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 11:01 ص
صور.. محافظ المنوفية يتفقد محيط عدد من المدارس لمتابعة امتحانات الثانوية العامة محافظ المنوفية يصافح أحد أولياء الأمور
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، محيط عدد من المدارس بمركز ومدينة قويسنا، وذلك للإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الثانوية العامة، وكذا الوقوف على مدى الإنضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومدى جاهزيتها، يرافقه رئيس مركز ومدينة قويسنا ومدير الإدارة التعليمية بقويسنا، حيث يؤدى الطلاب إمتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية فى أول أيام إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

وتفقد المحافظ محيط مدرسه قويسنا الرسمية المتميزة للغات ومدرسة قويسنا الثانوية للبنات، موجهاً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، موضحاً بأن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة .

كما أكد المحافظ على أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.


جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة 29 ألف و603 طالب وطالبة موزعين على 77 مقر.

وقد قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة مدى جاهزية لجان الثانوية العامة بعدد من مدراس مدينة أشمون لاستقبال الطلاب لأداء إمتحان اليوم الأول من مادة اللغة العربية والتربية الدينية بحضور محمد صحصاح مدير الإدارة التعليمية بأشمون .

وأكد القزاز على ضرورة حل أى عقبات على الفور وإستمرار عمل غرفة العمليات الخاصة بذلك حتى نهاية الامتحانات للمتابعة والتدخل وقت الحاجة ، متمنيا النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة (1)
جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة ويصافح أحد أولياء الأمور

 

جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة (2)
جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة 

 

جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة (3)
محافظ المنوفية أثناء حديثة مع أولياء الأمور أمام المدارس

 

جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة (4)
جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة 

 

جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة (5)
جولة محافظ المنوفية على لجان امتحانات الثانوية العامة

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

محافظ المنوفية

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