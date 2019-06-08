صور.. فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا لإدخال المساعدات

كاراكاس /أ ش أ/

أعادت سلطات فنزويلا فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا، حتى يتمكن آلاف الأشخاص من الدخول لشراء الغذاء والدواء، فى ظل ما تشهده البلاد من أزمة فى الوقت الحالى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، أن آلاف الأشخاص اصطفوا على جسرين دوليين بالقرب من مدينة "کوکوتا" الكولومبية فى انتظار إجراءات فحص الوثائق الخاصة بهم من جانب المسئولين الكولومبيين، كما ساعد حرس الحدود بفنزويلا فى السيطرة وضبط الحشود.

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أُغلق معابر المشاه الحدودية - أواخر فبراير الماضى - بعد أن حاول زعيم المعارضة خوان جوايدو استخدام الجسرين لنقل عدة أطنان من المساعدات إلى داخل فنزويلا، وعلل مادورو - آنذاك - اتخاذه قرار الغلق بأن إدخال المساعدات يعد جزءًا من مؤامرة ترمى إلى تعزيز المعارضة، ومن ثم منع دخول المساعدات إلى البلاد.



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا



فنزويلا تعيد فتح المعبر الحدودى مع كولومبيا