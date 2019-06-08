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صور.. سكك حديد فرنسا تضع علم المثليين على قطاراتها احتفالا بـ"شهر الفخر"

السبت، 08 يونيو 2019 12:31 م
صور.. سكك حديد فرنسا تضع علم المثليين على قطاراتها احتفالا بـ"شهر الفخر" قطارات تى جى فى
كتب: أحمد علوى

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أعلنت شبكة السكك الحديدية الفرنسية SNCF، إنها سوف تضع ملصق بألوان قوس قزح على قطارى تى جى فى ( القطار فائق السرعة) تضامنا مع المثليين، على ان يتم وضعه لمدة شهر بداية من اليوم وحتى يوم 7 من يوليو.
 

SNCFووفقاً لصحيفة 20 مينوت لافرنسية، فإنها اطلقت على هذا الشهر (شهر الفخر) وتشمل عربات تى جى فى بألوان قوس قزح، خطوط معينة فى فرنسا الكبرى.

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وفى شهر يونيو من كل عام  يبدأ شهر الفخر أو الكبرياء عند المثليين جنسياً أو ما يُعرف بـ"LGBT Pride Month"، حيث يقام فى هذا الشهر العديد من المهرجانات والحفلات والمسيرات والاجتماعات وتنشط حركة الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بالمثليين. فما هو هذا الشهر؟

 

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واختيار هذا الشهر لم يكن عشوائياً، بل تم اختياره لإحياء ذكرى أعمال الشغب التى قامت بها مجموعة من المثليين ضد الشرطة. وحصلت هذه الأحداث فى 28 يونيو من العام 1969 فى مدينة نيويورك.

كانت أعمال الشغب بمثابة نقطة تحول حاسمة لحركة تحرير المثليين فى الولايات المتحدة، مهدت الطريق أمام حصول هذه الفئة على حقوقها فى عدد كبير من الدول المتطورة والمتقدمة، وقد اعترف رؤساء أميركيون سابقون بشكل رسمى بهذا الشهر.


شهر الفخر

فرنسا

المثليين

tgv

قطار فائق السرعة فى فرنسا

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