صور.. الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 2915 زائرا بينهم 90 سائحا أجنبيا

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور عمرو محمود، مدير الحديقة النباتية بأسوان، أن الحديقة استقبلت2915 زائرا من بينهم 90 سائحا أجنبيا، مضيفا أن الحديقة النباتية تعد من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان، خاصة فى المناسبات والأعياد، نظرا لموقع الحديقة المميز وسط النيل بمدينة أسوان، وضمها لأكثر من 720 نوعًا نباتى نادر وأشجار معمرة استوائية وشبه استوائية.

وأضاف مدير الحديقة النباتية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الحديقة رفعت من كفاءتها قبل العيد لاستقبال الزوار وذلك من خلال صيانة جميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة"، وكذلك العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتي مفتوح أمام جميع الزوار من شتى بقاع الأرض في جميع المناسبات.



الحديقة النباتية تستقبل زوار العيد



الشباب داخل الحديقة



جانب من توافد المواطنين على الحديقة



داخل الحديقة النباتية