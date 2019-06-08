صور.. إسرائيل تضرم النيران فى أراضى زراعية بهضبة الجولان السورية

كتب محمد تهامى زكى

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى افتعلت حريقاً كبيراً الليلة الماضية، فى أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبى المحرر امتدت نيرانه إلى أراضى القرية، فى إطار ممارساتها العدوانية بحق الجولان السورى المحتل.



النيران المشتعلة فى الجولان

وأوضح حسين اسحق، نائب رئيس المكتب التنفيذى فى محافظة القنيطرة، أن افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الجولان السورى المحتل.



حرائق الجولان

وأشار العقيد فراس سماره، رئيس قسم الجاهزية فى المحافظة، إلى أن سلطات الاحتلال قامت فى وقت متأخر من الليل بإضرام النيران فى المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضى الرعوية والعشبية فيها لافتا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة.

وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و 20 دونما من الأراضى الرعوية.