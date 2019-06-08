سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 07:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إسرائيل تضرم النيران فى أراضى زراعية بهضبة الجولان السورية

السبت، 08 يونيو 2019 06:47 م
صور.. إسرائيل تضرم النيران فى أراضى زراعية بهضبة الجولان السورية حريق الجولان
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى افتعلت حريقاً كبيراً الليلة الماضية، فى أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبى المحرر امتدت نيرانه إلى أراضى القرية، فى إطار ممارساتها العدوانية بحق الجولان السورى المحتل.

النيران المشتعلة فى الجولان
النيران المشتعلة فى الجولان

 

وأوضح حسين اسحق، نائب رئيس المكتب التنفيذى فى محافظة القنيطرة، أن افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الجولان السورى المحتل.

حرائق الجولان
حرائق الجولان

 

وأشار العقيد فراس سماره، رئيس قسم الجاهزية فى المحافظة، إلى أن سلطات الاحتلال قامت فى وقت متأخر من الليل بإضرام النيران فى المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضى الرعوية والعشبية فيها لافتا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة.

 

وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و 20 دونما من الأراضى الرعوية.

 

 


الاحتلال الاسرائيلى

اسرائيل

الجولان

هضبة الجولان

حرائق الجولان

القنيطرة

سلطات الاحتلال

اضرام النيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الألمانى يصل إلى العراق فى إطار جولة شرق أوسطية

السبت، 08 يونيو 2019 11:07 ص

"بجاحة إسرائيلية": غاراتنا على سوريا ردا على إطلاق قذيفتين اتجاه الجولان

الأحد، 02 يونيو 2019 06:34 ص

منظمة التعاون الإسلامى ترفض أي تغيير للوضع الديموجرافى للجولان

السبت، 01 يونيو 2019 11:00 ص

روسيا وسوريا يجريان مناورات عسكرية فى منطقة الجولان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:23 ص

سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية فى الجولان المحتل

الأربعاء، 15 مايو 2019 03:36 م

سوريا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من البلاد وسنستعيده بكل الوسائل

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة