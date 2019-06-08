صور.. آلاف المتطوعين يشاركون فى تنظيف ساحل إسبانيا من النفايات والبلاستيك

بيرميو (رويترز)

جمع آلاف المتطوعين منتجات بلاستيكية وغيرها من النفايات من بين الصخور والشواطئ على امتداد ساحل الباسك فى إسبانيا، اليوم السبت، بينما شارك غواصون فى إزالة القمامة من المياه فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمحيطات.

وبجانب النفايات البلاستيكية، انتشل الغواصون من المياه قطعا من المعادن الخردة الصدئة وعربة تسوق ودراجة هوائية. وقام متطوعون يرتدون قمصانا زرقاء بتمشيط الرمال الناعمة لتنقيتها من القطع البلاستيكية.

ويعد مصب أوردايباى على خليج بسكاى فى شمال إسبانيا واحدا من أهم المناطق فى شبه جزيرة أيبريا وموطنا لعديد من الطيور المهاجرة، وهو مدرج أيضا بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمناطق المحمية منذ عام 1984.



تنظيف ساحل إسبانيا من النفايات والبلاستيك



تنظيف ساحل إسبانيا من النفايات والبلاستيك



تنظيف ساحل إسبانيا من النفايات والبلاستيك



تنظيف ساحل إسبانيا من النفايات والبلاستيك