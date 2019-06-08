صفحات الغش تزعم حصولها على أسئلة امتحان عربى الثانوية العامة وتنشر إجابات

كتب محمود طه حسين

زعمت صفحات الغش الإلكترونى على الفيس بوك، حصولها على امتحان اللغة العربية، بعد بدء لجنة الامتحانات فى التاسعة صباح اليوم، حيث قامت الصفحات بنشر إجابات بعض الأسئلة على الفيس بوك.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.