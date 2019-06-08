شاهد.. سجناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة خلف الأسوار

عقد قطاع السجون "10" لجان للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

كانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان فى مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالى 563691 طالبا وطالبة، وفى مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالى عدد 37065 طالبا/طالبة.