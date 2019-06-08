سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

شاهد.. سجناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة خلف الأسوار

السبت، 08 يونيو 2019 07:29 م
شاهد.. سجناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة خلف الأسوار امتحانات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد قطاع السجون "10" لجان للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

كانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان فى مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالى 563691 طالبا وطالبة، وفى مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالى عدد 37065 طالبا/طالبة.

 


الثانوية العامة

السجون

طلاب بالسجون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لطلبة الثانوية العامة.. احرص على تناول البطيخ لمنع العطش أثناء الامتحانات

السبت، 08 يونيو 2019 05:14 م

طالب بالثانوية يغادر المستشفى بعد إصابته بإغماء خلال امتحان التربية الدينية

السبت، 08 يونيو 2019 04:55 م

امتحان اللغة العربية يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

السبت، 08 يونيو 2019 04:28 م

محافظ الإسكندرية: توفير المناخ الجيد للطلاب لإداء إمتحاناتهم بتركيز

السبت، 08 يونيو 2019 03:39 م

لو امتحانات الثانوية العامة وترت أعصابك ومش عارف تذاكر.. الحل بسيط

السبت، 08 يونيو 2019 03:30 م

غياب 894 طالبا وطالبة بالثانوية العامة عن امتحان التربية الدينية فى سوهاج

السبت، 08 يونيو 2019 03:26 م

واضعو امتحان اللغة العربية للثانوية العامة: الأسئلة من كتاب الوزارة وبعض الجزئيات للمتميزين ولم نتلق أى شكاوى.. غرفة العمليات تعلن ضبط 6 حالات غش فى لجان الجمهورية.. وتؤكد: الشرطة سيطرت على الشغب فى كفر الشيخ

السبت، 08 يونيو 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة