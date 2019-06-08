سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 10:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 8-6-2019 فى مصر

السبت، 08 يونيو 2019 10:14 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 8-6-2019 فى مصر اليورو
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 8-6-2019 ، حيث سجل 18.64 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.62 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو فى السوق المصرفى المصرى 18.67 جنيه للشراء، و 18.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات بنك مصر.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

18.67 جنيه للشراء.

 

18.81 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

 

18.83 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.67 جنيه للشراء.

 

18.83 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

 

18.91 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.62  جنيه للشراء.

 

18.79  جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.74  جنيه للشراء.

 

18.86 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.61 جنيه للشراء.

 

18.8 جنيه للبيع.

 

 


سعر اليورو

اليورو اليوم

البنك المركزى

اسعار اليورو

اسعار العملات

العملات اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة