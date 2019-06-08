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رئيس جهاز المنيا الجديدة :بدء توصيل الشبكة الرئيسية للغاز بالمدينة

السبت، 08 يونيو 2019 09:46 ص
رئيس جهاز المنيا الجديدة :بدء توصيل الشبكة الرئيسية للغاز بالمدينة المهندس محمد مصطفى أحمد
كتب أحمد حسن

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أكد  المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه يتم تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية  لتوصيل الغاز الطبيعي، طبقاً لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة، وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة الإنجاز للكتلة العمرانية القائمة نحو 15 %.
 
وأشار رئيس الجهاز: إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطرق القائمة، وتطوير تقاطعات المداخل وتقاطعات الطرق، وإعادة الشيء إلى أصله لأعمال شبكة الغاز بالمدينة،  حيث بلغت نسبة الإنجاز 10%.
 
وقال رئيس الجهاز: يجري حالياً تنفيذ شبكة الري بالمسطحات الخضراء، والربط على شبكة الري بمياه الروبة  بالمدينة،  حيث بلغت نسبة الإنجاز للمشروع 30%، مشيراً إلى انه تم رفع كفاءة المداخل وتطوير الميادين، ومدخل وصلة الجيش، وتطوير الجزيرة الوسطى، ومدخل الحي الخامس من الطريق الصحراوي بميدان.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنيا الجديده

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