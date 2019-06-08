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رئيس الوزراء الروسى يشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف ..الاثنين المقبل

السبت، 08 يونيو 2019 01:16 م
رئيس الوزراء الروسى يشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف ..الاثنين المقبل رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، مشاركة رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف، فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف السويسرية، بعد غد الاثنين، والذى يستمر يومين.

وأوضحت الحكومة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن ميدفيديف سيزور فى اليوم الأول المركز الأوروبى للبحوث النووية، وهو أكبر مركز أبحاث فى الفيزياء الجزيئية، وسيشارك فى اليوم الثانى بمؤتمر العمل الدولى المخصص للذكرى السنوية الـ100 لمنظمة العمل الدولية، وسيلقى ميدفيديف خطابا فى الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد ميدفيديف اجتماعات على هامش المؤتمر، أحدها مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاى رايدر، ومن تقاليد المؤتمر أن يتم تمثيل الدول من قبل الحكومات وقادة النقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل، ويضم الوفد الروسى نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا ووزير العمل والحماية الاجتماعية مكسيم توبيلين ورئيس الاتحاد الروسى للصناعيين ورجال الأعمال ألكسندر شوخين ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة ميخائيل شماكوف.

 


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ديمترى ميدفيديف

المركز الاوروبى للبحوث النووية

الامم المتحدة

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