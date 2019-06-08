سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 10:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

حيثيات "النقض" فى تأييد إدراج طارق الزمر و318 آخرين على قوائم الإرهاب

السبت، 08 يونيو 2019 09:20 م
حيثيات "النقض" فى تأييد إدراج طارق الزمر و318 آخرين على قوائم الإرهاب محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بإدراج 319 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" على قوائم الإرهابيين، وعلى رأسهم الإرهابي طارق الزمر(هارب خارج البلاد).

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن ما يثار حول وجود قصور فى التسبيب فى الحكم بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة 310 من القانون غير صحيح، حيث اقتنعت المحكمة بجدية طلب الإدراج.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 79 لسنة ۲۰۱۷ حصر أمن الدولة العليا وإلى المعلومات التى اوردها  عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطب النائب العام، بالتالى يصبح لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طالب الإدراج وهو لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالا على اسباغ وصف الكيان الإرهابى على جماعة "ولاية سيناء" لا يكون مقبول.

وذكرت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان المحكمة مصدرة القرار - وفقا للقاعدة العامة - أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانهما إلى تحريات الأمن الوطنى وما أسفرت عنه، فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيببها عدم الإفصاح عن مصدرها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويب المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل  وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه.

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت  الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهاب والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة فى الطب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفيا المستندات اللازمة، ولم يلزم والقانون صدور حكم  نهائي فى الدعوى التى تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار فى هذا الشأن بناء على طلب النائب العام مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة  الجنايات المختصة وهى تصدر القرارات لذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.

واستطردت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات لجنائية تنص على أنه يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات الإدراج وكيفية الفصل فيها، وَبَيْنَ الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به.

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المتكرر قد جري نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب.

وأكدت المحكمة أنه لما كان ذلك فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكمًا صادرا في موضوع دعوى جنائية، ولا يعدو كونه قرارا بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائيا بطبيعته، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم، وهو غير جائز، فضلا عن أن الأصل  فى الإجراءات الصحة ما لم يَقُم دليل على خلاف ذلك، فإن النعى على القرار فى هذا الشأن - صحته- يكون على غير أساس

وتابعت المحكمة أن القانون نص على: تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة - بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين" لا يقصد به سلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها بموجب المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة، وليس من أن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تتفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته.

وأنهت المحكمة حيثياتها أنه لما كان أي من الطاعنين لا يجحد، أن المحكمة التي أصدرت القرار إلا لعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على مغار أساس متعينا رفضه موضوعًا.


محكمة النقض

قانون الكيانات الإرهابية

قوائم الإرهاب

التحفظ على الأموال

الجماعات الإرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيناريوهان ينتظران الجماعة الإسلامية بعد إدراج قياداته على قوائم الإرهاب.. حل حزب البناء والتنمية الأبرز.. فقدان " حسن السمعة " و "تجميد الأموال .. "يحاصر " طارق الزمر وعاصم عبد الماجد لإسلامبولى"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:00 ص

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:52 م

لأول مرة.. زعماء الجماعة الإسلامية يلحقون بحلفائهم فى "قوائم الإرهاب".. إدراج 164 أسمًا جديدًا من أعضاء حزب "البناء والتنمية" وفقًا لقانون "الكيانات الإرهابية".. عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والإسلامبولى أبرزهم

الأحد، 28 أكتوبر 2018 10:10 م

جنايات القاهرة تدرج طارق الزمر وعاصم عبد الماجد و162 على قوائم الإرهاب

الأحد، 28 أكتوبر 2018 05:04 م

"المحامين" تعلن زوال قيد القيادى الإخوانى ممدوح إسماعيل.. وتنقل حازم أبو إسماعيل وطارق الزمر لجدول غير المشتغلين.. وتسقط قيد 350 لاشتغالهم بوظائف أخرى.. وتؤكد: الادعاء بأخذ مواقف سياسية ضد أحد غير صحيح

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:00 م

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:11 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة