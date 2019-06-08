"حماية المستهلك" يطلق نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل الشكاوى الإثنين

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، انطلاق نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين بعد غد الإثنين، بحضور كافة الشركات والأطراف المعنية بالمنظومة الاستهلاكيه لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار المتابعة المستمرة والاهتمام بشكاوى وهموم المواطنين من خلال تلقى شكواهم عبر وسائل تلقي الشكاوى المختلفه للجهاز وأيضاً فى إطار ضبط الأسواق من خلال سيارات حمايه المستهلك(الضبطية القضائية)التى تجوب الأسواق والمناطق التجاريه ليكون هناك تكامل ومتابعه مستمرة وتنسيق تام بين الجهات المعنية للقضاء على أى ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك.



وأوضح رئيس الجهاز أن مبادرة اليوم المفتوح سوف تبدأ يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة 8 صباحا بمقر الجهاز بالقريه الذكيه وتستمر حتى منتصف الليل من ذات اليوم.



وأهاب عبد المعطى بالسادة المواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر اليات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على متجر الهواتف الذكيه Google play



كما أكد رئيس الجهاز على استعداد الجهاز التام لتلقى كل الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.















