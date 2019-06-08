حبس المتهمين بقتل طفلة بعد استدراجها وسرق قرطها الذهبى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية حبس سيدة وشقيقيها 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم باستدراج وخطف الطفلة سندس وقتلها لسرقة قرطها الذهبى.

كانت النيابة قررت التصريح بدفن طفلة عثر عليها مقتولة داخل منور عقار بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وندب الأدلة الجنائية للانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة ورفع البصمات، كما قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من المدعوة "ن.م"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، بتغيب طفلتها "سندس.ا" البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 1 يونيو، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وفى وقت لاحق ورد بلاغ من شرطة النجدة إلى قسم شرطة مينا البصل، بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة بمنور العقار 96 بشارع 5، بالمنطقة المشار إليها، دائرة القسم، وبها إصابتها متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة الطفلة المذكورة، مسجاة على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

أمر مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، لضبط مرتكبى الواقعة، تم نقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائى فى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشقاء سائق "توك توك" طالب، وسيدة، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

وقرر المتهم الأول فى تحقيقات النيابة أنه اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما، وحال قيامهما بالاستيلاء على القرط قاومتهما وأخذت فى الصياح، وخشية افتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت، واستوليا على قرطها ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور، وأبلغا شقيقتهما بما حدث فقامت بالتستر عليهما وبيع القرط الذهبى واقتسام ثمنه فيما بينهم وأيد ذلك الثانى والثالثة، وأرشدت الأخيرة عن القرط الذهبى لدى صائغ "حسن النية".