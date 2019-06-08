جارديان: بريكست يجبر سيدات على السفر من بريطانيا لهولندا للإجهاض

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مؤسسة خيرية مؤيدة لمنح المرأة حق اختيار الإجهاض، وساعدت على مدى عقود آلاف النساء الأيرلنديات على الخضوع لعمليات الإجهاض فى إنجلترا، بدأت ترسل مواطنين أجانب إلى هولندا بسبب تشديد قوانين التأشيرة البريطانية وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقالت مؤسسة "شبكة دعم الإجهاض" (ASN) إنها توجه النساء المهاجرات فى أيرلندا نحو منشآت الإجهاض الهولندية لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للحصول على تأشيرات للعيادات الإنجليزية.

وحذرت المنظمة التى تتخذ من لندن مقراً لها من أنه حتى مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين يعيشون فى أيرلندا ربما يضطرون للسفر إلى هولندا للإجهاض بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدلاً من عبور البحر الإيرلندى.