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تنفيذ مشروعات مناحل وصوب زراعية لشباب الخريجيين بمركز بلاط ..تعرف عليها

السبت، 08 يونيو 2019 10:26 ص
تنفيذ مشروعات مناحل وصوب زراعية لشباب الخريجيين بمركز بلاط ..تعرف عليها المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد اليوم السبت،الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لصالح شباب الخريجين بالمركز والتى تضمنت إنشاء مناحل وصوب زراعية بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ تلك المشروعات .

قال عادل عباس رئيس المركز أنه جارى تنفيذ 100 منحل من أجود السلالات المنتجة للعسل لصالح الشباب الحاصلين على دورات تدريبية متخصصة فى هذا الشأن، كما جرى تنفيذ 35 صوبة زراعية لإنتاج الخضروات الطازجة لسد احتياجات المواطنين بمركز بلاط والقرى التابعة له .

فى سياق متصل أكد عباس، أنه تم الانتهاء من تسليم أراضى بئر الشباب بإجمالى مساحة 150 فدان تم توزيعها على 50 شاب من أهالى مركز بلاط، وذلك بعد الانتهاء من حفر البئر وتوصيل التيار الكهربائى له ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب كمشروعات صغيرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى هذا الشأن .

 


الوادى الجديد

مركز بلاط

مشروعات الشباب ببلاط

رئيس مركز بلاط

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